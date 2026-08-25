ElEuro y yuan cotiza a 7.8135 CNY este martes, 25 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,48% en relación con el último día.

El tipo de cambio euro-yuan registró un cambio de -0,54% en la última semana y de -5,14% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista del euro frente al yuan.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los últimos cuatro días. Esto indica que el valor de la moneda ha disminuido, lo que puede afectar la economía local y los intercambios comerciales.

Esta disminución en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos que están impactando la confianza en la moneda y su estabilidad en el mercado internacional. Es importante monitorear esta tendencia para evaluar su efecto a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 5.17%, es menor que la volatilidad anual del 5.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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