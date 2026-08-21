ElEuro y yuan cotiza a 7.8621 CNY este viernes, 21 de agosto de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,08% en relación con el último día.

En el mercado euro–yuan, la cotización subió 0,79% en la última semana, pero en el último año cayó -5,03%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor indica un fortalecimiento progresivo respecto a la moneda de referencia.

En la última semana, la estabilidad en el mercado ha contribuido a este fenómeno, favoreciendo un ambiente propicio para el crecimiento de la cotización. Este cambio es un signo alentador para los inversores que buscan oportunidades en la divisa.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 3.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual se sitúa en el 5.93%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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