ElEuro y yuan cotiza a 7.7695 CNY este martes, 8 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,31% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización entre Euro y yuan retrocedió -0.18% y en el último año acumula una caída de -5.77%, indicando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores, reflejando un aumento en su valor. Este cambio positivo indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este crecimiento sugiere un ambiente económico favorable que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la moneda. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica del Euro y el yuan en la última semana, con un 5.21%, es inferior a la volatilidad anual del 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.