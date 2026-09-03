ElEuro y yuan cotiza a 7.7745 CNY este jueves, 3 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,21% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan registró un leve avance de 0.05%, mientras que en el último año acumuló una caída de -5.51%, señalando estabilidad reciente pero una tendencia bajista en el periodo anual.

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La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan presenta una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Esta disminución sugiere que la confianza en la moneda está disminuyendo, reflejando un escenario desfavorable en el mercado.

A pesar de la ligera disminución en su cotización, es importante observar factores económicos y geopolíticos que pueden estar influyendo en esta tendencia. Un análisis más profundo podría revelar oportunidades o riesgos que los inversionistas deben considerar.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 5.78%, superando la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.