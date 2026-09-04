En la sesión de apertura de este viernes, 4 de septiembre de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.7759 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,1% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan mostró una leve caída de -0.16%, mientras que en el último año acumula una variación de -5.74%, indicando un debilitamiento sostenido del euro frente a la moneda china.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Este aumento puede atribuirse a factores económicos favorables que han influido en la demanda del yuan. Si esta tendencia se mantiene, podría ser un indicativo de una mayor estabilidad y confianza en la economía asociada a esta moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 3.02%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.60%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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