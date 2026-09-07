ElEuro y yuan cotiza a 7.7927 CNY este lunes, 7 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,02% en relación con el último día.

En el mercado Euro–yuan (EUR/CNY), la última semana registró un leve avance del 0.02%, mientras que en el último año la cotización mostró una variación del -5.55%, reflejando debilidad a largo plazo.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la percepción del yuan en los mercados internacionales.

Sin embargo, es importante considerar que esta variación podría ser temporal y depender de factores económicos más amplios. El seguimiento constante de esta tendencia ayudará a comprender mejor su sostenibilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan es del 5.16%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.58%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.

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