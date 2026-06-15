En la sesión de apertura de este lunes, 15 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8417 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior.

En el mercado de euro y yuan, la cotización subió 0,6% en la última semana, pero acumula -5,69% en el último año, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Esto se refleja en la disminución constante de su valor, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

A pesar de esta caída, el análisis sugiere que podría haber una estabilización en el futuro cercano, siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien drásticamente.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.29%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.