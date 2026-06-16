ElEuro y yuan cotiza a 7.8311 CNY este martes, 16 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,25% en relación con el último día.

La cotización euro–yuan avanzó 0.41% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -5.86%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Esto se refleja en la disminución constante de su valor, lo que genera preocupación entre los inversionistas.

A pesar de esta caída, el análisis sugiere que podría haber una estabilización en el futuro cercano, siempre y cuando las condiciones del mercado no cambien drásticamente.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.04%, es inferior a la volatilidad anual del 6.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.