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ElEuro y yuan cotiza a 7.7407 CNY este viernes, 3 de julio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,13% en relación con el último día.

La cotización del euro frente al yuan cayó -0.04% en la última semana y -7.09% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva, continuando con el comportamiento favorable de los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas, lo cual es un indicativo de confianza en la economía local.

En comparación con días pasados, esta tendencia al alza puede estar impulsada por factores económicos internos que favorecen el crecimiento. Esto genera expectativas optimistas entre los inversores respecto a la estabilidad y el crecimiento económico futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, ubicada en 3.43%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 6.07%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,7 CNY, según los últimos datos registrados.