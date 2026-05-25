Este lunes, 25 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8884 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,19%.

En el mercado entre el euro y el yuan, la cotización mostró una leve caída semanal de -0.25% y un descenso anual de -5.79%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, donde experimentó un ligero incremento en su valor. Este cambio sugiere una mejora en el desempeño de la moneda en el mercado internacional.

En los días previos, el yuan había mostrado signos de estabilidad, pero el reciente aumento indica un cambio favorable en la confianza de los inversores. Este comportamiento podría estar relacionado con factores económicos que impactan positivamente en la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, que se sitúa en un 2.19%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.