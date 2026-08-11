Este martes, 11 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 94.835 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,43%.

En el mercado entre el Euro y el rublo ruso (EUR/RUB), la cotización avanzó 1.37% en la última semana y 0.47% en el último año, indicando una tendencia alcista moderada con impulso reciente más marcado que el rendimiento anual.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, indicando un leve aumento en su valor. Esta mejora sugiere una posible recuperación en la confianza del mercado tras un periodo de inestabilidad.

Sin embargo, es importante mencionar que, a pesar de esta tendencia favorable, siguen existiendo factores externos que podrían influir en su comportamiento futuro. La situación económica global y las políticas monetarias serán determinantes para mantener esta tendencia alcista.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso fue del 16.51%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 13.29%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.