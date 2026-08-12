Este miércoles, 12 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 95.432 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,09%.

El tipo de cambio EUR/RUB bajó -0,24% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 0,85%, señalando una leve apreciación anual pese al retroceso reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo muestra una tendencia positiva, rompiendo con la racha de días anteriores. En los últimos días, el rublo ha experimentado un incremento constante, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

Este reciente comportamiento positivo podría ser indicativo de una recuperación económica o de medidas favorables que están impactando el valor de la moneda. Sin embargo, es importante seguir de cerca esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso ha sido del 15.6493%, que es mayor que la volatilidad anual del 13.2840%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.