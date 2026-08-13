Este jueves, 13 de agosto de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 96.375 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 1,1%.

En el mercado euro/rublo ruso, la cotización subió un 1.79% en la última semana y acumula un 2.08% en el último año, señalando una tendencia alcista moderada.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una tendencia alcista en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este cambio positivo sugiere un aumento en la confianza económica y podría impactar favorablemente en el mercado financiero.

En contraste, aunque la subida es significativa, es importante monitorizar si esta tendencia se mantiene a corto plazo, ya que la volatilidad puede generar fluctuaciones inesperadas. Un seguimiento continuo permitirá evaluar la sostenibilidad de este impulso.

La volatilidad económica de la última semana del Euro con respecto al rublo ruso ha sido del 10.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.30%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.