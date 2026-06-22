Este 22 de junio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) abren en el IBEX 35 a un precio de 4.24 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 86,217 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del 0.09% en comparación con el día anterior, reflejando la estabilidad de la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró una clara tendencia alcista, con nueve subidas y solo una bajada aislada, lo que sugiere fortaleza y continuidad del impulso.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre durante la última semana ha sido del 10.51%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 20.99%. Dado que 10.51% es menor que 20.99%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en esta última semana en comparación con su rendimiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,24 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.