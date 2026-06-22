La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 22 de junio de 2026 es de 17,82 euros y documentan un total de 57.798 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,73%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A. inició con un tramo alcista, luego registró una corrección y terminó con movimientos alternos, cerrando con un balance ligeramente positivo y mayor volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 9.25%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.78%. Dado que el 9.25% es menor que el 21.78%, podemos concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones en comparación con el comportamiento general observado a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, se queda con un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista y principal transportista de gas natural en España. No produce gas: diseña, construye y opera gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, prestando servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es regulada y se centra en infraestructuras en España, con participaciones en activos internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno, biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 (ticker ENG) y actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista, con foco en transición energética y dividendo estable.