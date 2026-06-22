La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este lunes, 22 de junio de 2026 es de 3,67 euros y documentan un total de 309.785 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,54%.

En los últimos 10 días, Telefonica alternó al inicio y luego encadenó seis jornadas de descenso, cerrando el periodo con caída acumulada y claro sesgo bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 8.02%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 24.39%. Esta comparación indica que, a pesar de las fluctuaciones que puedan ocurrir en el corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con su comportamiento a lo largo del último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que se ha generado un fondo de inversión tras deducir todos los gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35, produce y gestiona redes y plataformas de comunicación y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y televisión, además de soluciones digitales.

Su negocio abarca clientes B2C y B2B/mayorista, operando bajo marcas como Movistar, O2 y Vivo y a través de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data). Fundada en 1924, opera principalmente en Europa y Latinoamérica y es uno de los mayores grupos del sector a nivel mundial.