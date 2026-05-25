Este lunes, 25 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.642 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,48%.

En el mercado del euro frente al rublo ruso, la cotización subió 1.23% en la última semana, pero en el último año registra -9.44%, señalando una recuperación reciente tras una tendencia anual negativa.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, superando los valores observados en los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El incremento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables, lo que genera un clima de optimismo entre los inversionistas y analistas.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso se ha situado en un 15.31%, superando la volatilidad anual del 13.29%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,6 RUB, según los últimos datos registrados.