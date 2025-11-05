Este miércoles, 5 de noviembre de 2025, el Euro y rublo ruso cotiza a 93.032 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,03%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -10.53%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en comparación con el euro a lo largo del tiempo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en su valor sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede ser influenciada por factores externos e internos que podrían revertir el crecimiento actual. Un análisis continuo permitirá entender mejor la estabilidad y el futuro del rublo en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.