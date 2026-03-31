En la sesión de apertura de este martes, 31 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 93.1959 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.95%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo de los factores que influyen en la cotización del rublo será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 3.99%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.