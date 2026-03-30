En la sesión de apertura de este lunes, 30 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 94.0049 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,3% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.6%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 4.18%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.46%, es menor que la volatilidad anual del 14.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.