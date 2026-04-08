Este miércoles, 8 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8711 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,14%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una ligera disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 1.84% en la cotización. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda por parte de los inversores. Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.72%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.