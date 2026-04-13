Este lunes, 13 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8712 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,02%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.78%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. La estabilidad futura de la monedalibra dependerá de diversos factores económicos y del comportamiento del mercado en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.16%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.