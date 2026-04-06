Este lunes, 6 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8725 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,09%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una ligera disminución del -0.13%, mientras que en el último año, la variación ha sido positiva, con un incremento del 2.45% en su cotización. La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda por parte de los inversores. Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 4.38%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.