Este jueves, 26 de marzo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8658 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,12%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.66%. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las fluctuaciones en la economía europea y británica. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de diversos factores económicos y del comportamiento del mercado en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 3.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 4.43%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.