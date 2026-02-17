Este martes, 17 de febrero de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1841 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,08%. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.8%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este cambio sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. La estabilidad de la tendencia en los últimos días refuerza la idea de que la economía podría estar experimentando un repunte, lo que podría influir en decisiones de inversión y consumo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.02% de volatilidad, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.