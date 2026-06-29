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Este lunes, 29 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1412 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,26%.

En el mercado EUR/USD, la cotización subió 0,26% en la última semana, pero acumula una variación anual de -1,37%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esto refleja un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado, lo que podría beneficiar a los inversores y comerciantes.

En contraste, si la cotización se mantuviera estable, eso sugeriría una falta de cambios significativos en la percepción del mercado. Sin embargo, el aumento reciente plantea preguntas sobre la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 3.55%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.58%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.