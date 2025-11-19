La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 19 de noviembre de 2025 es de 3,99 euros y documentan un total de 100.380 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,35%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con cinco aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el mercado. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones, lo que indica cierta solidez en su valor.

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 23.18%, que es ligeramente superior a la volatilidad anual del 23.07%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en comparación con el año anterior. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,17 euros el y un mínimo de 2,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una compañía española de seguros y reaseguros, con sede en Madrid. Fundada en 1933, se ha consolidado como una de las principales aseguradoras en el mercado español y en América Latina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen seguros de vida, salud, automóviles y hogar.

La empresa cotiza en el Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado bursátil español. Mapfre se destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una sólida presencia internacional, operando en más de 40 países y atendiendo a millones de clientes en todo el mundo.