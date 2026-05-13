En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,54 euros y registran un volumen de 12799 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró una tendencia mayoritariamente bajista: tras un leve repunte inicial, encadenó varias caídas, registró un breve rebote de dos sesiones, volvió a retroceder y cerró estable, dejando un balance neto negativo. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.46%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.08%. Dado que la volatilidad de la última semana (13.46%) es menor que la volatilidad anual (22.08%), se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos los gastos, se ha generado un fondo de inversión negativo. Enagás, con sede en Madrid y fundada en 1972, es el gestor técnico del sistema gasista español e integra el Ibex 35. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento. Su línea de negocio es principalmente la gestión de infraestructuras energéticas en España y, en expansión, proyectos de gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: opera la mayor parte de la red troncal y varias plantas de GNL, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker ENG) y participa en corredores e interconexiones europeas clave.