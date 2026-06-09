Este martes, 9 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,95 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 74.952. Esta cifra refleja una variación del 1,02% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Mapfre registró predominio de caídas (7 sesiones) con repuntes en 3; aunque cerró al alza, el balance global es negativo y la tendencia sigue bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 12.78%, mientras que su volatilidad anual se ha situado en el 21.30%. Dado que 12.78% es menor que 21.30%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año en comparación con su volatilidad reciente, lo que sugiere menos variaciones en su desempeño económico a corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios para particulares y empresas.

Su negocio abarca autos, hogar, salud, vida, ahorro, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos. Fundada en 1933, tiene amplia presencia en España y Latinoamérica y es una de las compañías líderes del mercado español.