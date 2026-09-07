La cotización de las activos de Utilidades de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 7 de septiembre de 2026 es de 16,64 euros y fijan un total de 11.140 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,24%.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró alta volatilidad: alternó ascensos y descensos, encadenó tres caídas seguidas hacia el tramo final y cerró con una recuperación que compensó las pérdidas previas, dejando el balance acumulado plano.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 11.32%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.88%. Dado que el 11.32% es menor que el 21.88%, se concluye que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el comportamiento mostrado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Tiene su sede en Madrid y se dedica a operar y mantener infraestructuras de transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte y logística del gas, además de impulsar gases renovables como hidrógeno y biometano. Datos de interés: gestiona una amplia red de gasoductos y varias plantas de GNL en España, participa en proyectos internacionales y lidera iniciativas como el corredor de hidrógeno H2Med.

Contenido generado por inteligencia artificial.