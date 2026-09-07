La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 7 de septiembre de 2026 es de 19,93 euros y fijan un total de 69.387 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,2%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un balance neto positivo: tras un buen inicio y una corrección con tres caídas seguidas, culminó con un repunte sostenido de tres jornadas.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana es del 11.92%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.09%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el promedio del último año, lo que sugiere menores variaciones en su rendimiento en este período reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional eléctrica española del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y, en algunos mercados, gas. Produce principalmente electricidad renovable (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de respaldo térmico y soluciones de almacenamiento.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes/Soluciones. Está presente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), entre otros; es una de las mayores utilities europeas por capitalización y capacidad renovable. Datos de interés: fuerte apuesta por eólica marina y redes y foco en electrificación y descarbonización.

Contenido generado por inteligencia artificial.