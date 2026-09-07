La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 6 de septiembre

Durante el domingo, 6 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 04 10 21 30 31 48, la cifra complementaria es el 37 y el número de reintegro es el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "60609.67" euros.

Para el sorteo del domingo, 6 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.833.763 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.054.284,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores, por lo que el premio fue de 60609.67 euros.

3.Cinco aciertos: 76 ganadores con un premio de 797,5 euros.

4.Cuatro aciertos: 3392 ganadores con un premio de 26,8 euros.

5.Tres aciertos: 64125 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 383267 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido alterar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Fuente: narrativas-es

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Establece un presupuesto y un límite de tiempo; evita perseguir pérdidas y haz pausas: jugar es ocio, no una fuente de ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o tus finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.