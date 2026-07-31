En el mercado de Euro y libra esterlina, la última semana registró un leve aumento de 0.29%, mientras que en el último año la cotización cayó -1.56%, indicando una mejora reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

En la sesión de apertura de este viernes, 31 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8562 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,01% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, marcando un incremento que refleja un interés creciente en el mercado. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la libra frente a otras divisas, alimentando expectativas optimistas entre los inversores.

El análisis de esta tendencia indica que el clima económico podría estar mejorando, lo que podría incentivar más transacciones y confianza en el uso de la libra. Si esta dinámica se mantiene, podríamos ver un impacto significativo en la economía relacionada con esta moneda en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.03%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 3.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.