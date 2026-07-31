El euro presenta una cotización de 19.96 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 31 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.21%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.01 pesos y un mínimo de 19.99 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió 26.33%, mientras que en el último año cayó 7.61%, mostrando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia bajista con repuntes puntuales: caída inicial, breve recuperación, descenso más marcado, recuperación parcial y retroceso al cierre, terminando por debajo del nivel de inicio.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.27%, es menor que la volatilidad anual de 5.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 refleja un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido a lo largo de los últimos días, lo que genera expectativas favorables para los inversores.

El análisis de esta tendencia sugiere que la fortaleza del Euro puede estar impulsada por factores económicos favorables en la Eurozona, lo que podría continuar atrayendo inversiones y generando confianza en la moneda.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.