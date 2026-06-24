La cotización del euro frente a la libra esterlina muestra una leve tendencia bajista: en la última semana cayó -0.77% y en el último año acumula -0.74%.

En la sesión de apertura de este miércoles, 24 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.861 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,13% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un mayor interés y confianza por parte de los inversores en el mercado.

Sin embargo, a pesar de esta mejora, es importante mantenerse alerta, ya que las fluctuaciones pueden llevar a cambios inesperados en el futuro cercano. Analizar esta tendencia es crucial para tomar decisiones informadas en inversiones y en la gestión financiera.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se ha situado en un 4.58%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 3.63%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.