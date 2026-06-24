El euro presenta una cotización de 19.96 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 24 de junio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.59%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20 pesos y un mínimo de 20 pesos.

En el mercado del euro, la cotización subió levemente en la última semana (0.28%), pero en el último año registra una caída de -8.08%, señalando una tendencia bajista anual pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia bajista: predominaron las caídas (6) frente a las subidas (4), con una racha intermedia de tres descensos; el balance final es negativo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.68%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.64%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha mostrado un aumento constante, lo que implica un fortalecimiento frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que habría sugerido una depreciación del Euro. En este contexto, la tendencia actual refuerza la confianza en la estabilidad económica de la zona euro.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.