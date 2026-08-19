La cotización entre Euro y libra esterlina registró un leve avance semanal de 0.08%, pero en el último año acumuló una caída de -2.7%, lo que sugiere estabilidad reciente y debilidad a largo plazo.

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8556 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,02%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en su valor. Este crecimiento sostenido en los últimos días indica un interés renovado por parte de los inversores.

A medida que la libra continúa apreciándose, es probable que esto genere un clima de confianza en el mercado, favoreciendo la inversión y el comercio en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 1.68%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.