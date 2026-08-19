El euro cotiza a 19.76 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 19 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.16%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.78 pesos y un mínimo de 19.73 pesos.

En la última semana, la cotización del euro en el mercado subió 0.26%, mientras que en el último año registra -7.61%, reflejando una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro encadenó una marcada caída durante siete jornadas y luego repuntó tres días; pese al rebote, el balance sigue levemente negativo.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.73%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.55%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que durante los últimos tres días ha registrado un incremento constante en su valor. Esta alza se ha visto impulsada por factores económicos favorables que han beneficiado a la moneda europea en el mercado internacional.

Comparado con los días anteriores, el Euro ha logrado mantener una posición fuerte, lo que indica un aumento en la confianza del mercado. Este panorama sugiere que, si la tendencia continúa, podríamos ver un fortalecimiento aún mayor de la moneda en el corto plazo.

En análisis, esta tendencia sugiere que los inversores están optimistas respecto a la estabilidad económica en la zona euro.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.