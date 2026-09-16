La cotización EUR/GBP mostró una variación de -0.31% en la última semana y de -2.16% en el último año, evidenciando una tendencia bajista.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8568 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,04%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedadibra hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha experimentado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere que el interés en la moneda podría estar en ascenso, impulsado por factores favorables en el mercado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las variaciones diarias pueden verse afectadas por múltiples factores económicos. La tendencia al alza sugiere un momento de optimismo, pero se deben monitorear futuros cambios para evaluar la sostenibilidad de esta situación.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 1.89%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.15%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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