La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 16 de septiembre de 2026 en México es de 19.77 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.10%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.81 pesos y un mínimo de 19.76 pesos.

En el mercado del Euro, la última semana registró un avance de 0.60%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.47%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro fue mixta y lateral, con igual número de avances y retrocesos, sin días estables y cerró con sesgo bajista por la caída final.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 5.34%.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto refleja un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere confianza en la moneda europea por parte de los inversores.

Los días previos también mostraron un crecimiento en la cotización, lo que respalda esta tendencia positiva. Este incremento en la valoración del Euro podría estar influenciado por factores económicos favorables en la zona euro.

En resumen, la tendencia creciente del Euro indica un fortalecimiento de su posición en el mercado frente a otras monedas.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.