La cotización entre Euro y libra esterlina ha retrocedido -0.16% en la última semana y -0.5% en el último año, reflejando una evolución ligeramente negativa.

En la sesión de apertura de este martes, 30 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8612 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,05% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, al experimentar un ligero aumento en su valor. La variación favorable en los últimos tres días sugiere que la moneda está ganando estabilidad y atrayendo mayor interés por parte de los inversionistas.

Este crecimiento en la cotización podría reflejar una mayor confianza en la economía relacionada con la monedalibra, lo que podría impulsar su valor aún más en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 0.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.60%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.