La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este martes, 30 de junio de 2026 en México es de 19.92 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.97 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

En el mercado de Euro, la cotización retrocedió en la última semana (-0.26%) y acumuló una caída más pronunciada en el último año (-8.82%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días el Euro mostró una tendencia ligeramente bajista: comenzó con dos retrocesos, tuvo rebotes intermitentes —incluidos dos avances seguidos a mitad del periodo— y cerró con dos caídas, dejando un balance negativo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.96%, superando la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciada por el dato de 2, que indica un aumento constante. En los últimos días, se ha observado un crecimiento en su valor, sugiriendo una mayor confianza en la moneda europea.

Además, la estabilidad de la economía en la región ha contribuido a este ascenso. La tendencia favorable puede indicar un fortalecimiento de la actividad económica en Europa, lo que podría ser un buen augurio para el futuro cercano.

Esta tendencia positiva del Euro podría atraer más inversiones en la región, reflejando un entorno económico más saludable.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.