La cotización del Euro frente a la libra esterlina muestra un leve repunte semanal de 0.09%, pero acumula una caída anual de -0.64%, lo que indica una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Este lunes, 29 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8629 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,09%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva hoy, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la confianza en la economía, lo que podría influir en decisiones de inversión.

Sin embargo, es importante considerar que la estabilidad en días recientes también indica que, aunque hay un crecimiento, el mercado se mantiene vigilante ante posibles fluctuaciones. La situación actual sugiere una mezcla de optimismo moderado entre los inversores y la necesidad de seguir analizando los factores que podrían impactar esta tendencia.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina fue del 0.98%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 3.60%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.