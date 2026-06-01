El mercado del euro y la libra esterlina mostró una evolución positiva: en la última semana avanzó un 9% y en el último año acumuló un 12%.

En la sesión de apertura de este lunes, 1 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8658 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,02% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy presenta una tendencia positiva, continuando con la racha de incrementos que se han observado en los días anteriores. Esta alza sugiere un creciente interés en la libra, fortaleciendo su posición en los mercados.

Sin embargo, es importante analizar que, aunque la tendencia muestra signos de mejora, pueden existir factores externos que influyan en su estabilidad a largo plazo. La fluctuación en la cotización puede estar influenciada por decisiones económicas y políticas que aún se están desarrollando.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 2.07%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.