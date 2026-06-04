En el mercado del euro frente a la libra esterlina, la cotización cayó -0.18% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 0.46%, mostrando una leve apreciación anual pese al retroceso reciente.

En la sesión de apertura de este jueves, 4 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8647 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda libra muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este incremento sugiere un fortalecimiento en su valor que podría ser favorable para futuros intercambios.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Dado el comportamiento reciente, se podría anticipar un interés creciente en la libra por parte de los mercados inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.07%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.65%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.