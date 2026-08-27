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En el mercado de Euro y libra esterlina, la cotización avanzó 0.16% en la última semana, mientras que en el último año retrocedió -2.43%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

En la sesión de apertura de este jueves, 27 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8576 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,07% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra muestra una ligera tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto sugiere que ha habido un incremento en su valor, lo que podría estar atrayendo a más inversores en el mercado.

El aumento en el valor de la monedalibra podría indicar un creciente optimismo en las perspectivas económicas, lo que es un buen signo para su estabilidad a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 1.48%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.41%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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