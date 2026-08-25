La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de agosto de 2026 es de 20,08 euros y fijan un total de 131.789 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,25%.

En los últimos diez días predominó la presión bajista (6 caídas y 4 subidas), con un comienzo al alza seguido de tres descensos consecutivos, alternancias en la parte media y un cierre con rebote, lo que sugiere volatilidad y un sesgo negativo pese al impulso final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha presentado una volatilidad del 7.16%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 14.05%. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, la empresa ha tenido un comportamiento mucho más estable en comparación con el último año, indicando así menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de descontar todos los gastos, se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible de la empresa.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y produce principalmente energía renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), además de otras tecnologías complementarias.

Su negocio se organiza en Redes (transmisión y distribución), Renovables y Generación y Clientes. Es una de las mayores utilities del mundo, cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, con fuerte enfoque en redes inteligentes y descarbonización.

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