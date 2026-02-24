Este martes, 24 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE)se negocian a 19,89 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 237.545. Esta cifra refleja una variación del 0,2% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia positiva, con un aumento en 7 ocasiones, aunque experimentó 2 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de las caídas temporales. La estabilidad en la cotización también se evidenció, lo que podría indicar confianza entre los inversores. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 19.13%, lo que es superior a la volatilidad anual del 16.10%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Iberdrola ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su comportamiento más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,09 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector. La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la infraestructura de redes eléctricas. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, contribuyendo a la transición energética hacia un modelo más sostenible.