En la apertura de mercados de este martes, 9 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 18,01 euros y registran un volumen de 117183 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,33% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay interés por parte de los inversores. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 7.20%, mientras que su volatilidad anual es del 16.11%. Dado que el 7.20% es menor que el 16.11%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,27 euros el y un mínimo de 12,79 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. La empresa es conocida por su enfoque en energías renovables, siendo uno de los líderes mundiales en este sector.La línea de negocio de Iberdrola se centra en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, como la eólica y la solar, así como en la distribución de energía a través de su extensa red. A nivel general, Iberdrola opera en varios países y cuenta con una sólida presencia internacional, lo que la convierte en un actor clave en la transición energética hacia un modelo más sostenible.