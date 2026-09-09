Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,91 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 260.357. Esta cifra refleja una variación del 0,15% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un comportamiento mixto: inicio débil con tres caídas seguidas, rebote de dos sesiones, leve retroceso y cierre con dos alzas, dejando un sesgo alcista final.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 9.49%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 14.08%. Dado que el 9.49% es menor que el 14.08%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola ha sido mucho más estable en el último año, indicando que ha experimentado menos variaciones recientes en comparación con su desempeño anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional eléctrica española del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y, en algunos mercados, gas. Produce principalmente electricidad renovable (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de respaldo térmico y soluciones de almacenamiento.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes/Soluciones. Está presente en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), entre otros; es una de las mayores utilities europeas por capitalización y capacidad renovable. Datos de interés: fuerte apuesta por eólica marina y redes y foco en electrificación y descarbonización.

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